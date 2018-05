McDonald's killt Würstelstände

Wir lieben Fast Food! Allein letztes Jahr gaben wir 1,16 Mrd. Euro für Burger, Döner und Co. aus - so viel wie noch nie. Fakt ist aber: Vor allem der Heißhunger auf Burger ist groß, Gewinner des Booms sind die großen Ketten wie McDonald's, deren Umsatz um 6,3 %auf 896 Mio. Euro zulegte. Die traditionellen Würstelstände wanken aber: Der Umsatz mit Frankfurtern und Bosna stieg nur um 0,9 %. Im Schnitt setzen sie im Jahr 180.000 Euro um, während bei McDonald's der durchschnittliche Filialumsatz laut Branchenradar bei 3,2 Mio. Euro liegt. In den letzten fünf Jahren sperrten so fast 200 Imbisse mehr zu, als eröffnet wurden.