McDonald’s-Neuheit ab sofort in Österreich

Ein Klassiker feiert seinen 50. Geburtstag: Der Big Mac, 1968 erstmals im McDonald’s Restaurant von Jim Delligatti in Pennsylvania serviert, ist der weltweit wohl populärste Burger. Passend zum Jubiläum bringt die Fast-Food-Kette nun eine Neuheit an den Start. Konkret handelt es sich dabei um die sogenannten "MacCoins", eigens geprägte und in über 50 Ländern der Welt für einen Big Mac einlösbare Münzen. McDonald’s Österreich feiert mit und bringt ab heute die MacCoins in die heimischen Restaurants.

Namensgeber des „Big Mac Index“

Der Kult-Burger ist international so verbreitet und bekannt, dass der Namensgeber des „Big Mac Index“ seit 1986 sogar als Indikator für die Kaufkraft verschiedener Währungen dient. „Egal, in welchem Land man einen Big Mac bestellt: Auf die Qualität und den einzigartigen Geschmack ist Verlass. Das 50-jährige Jubiläum des Big Mac feiern wir zusammen mit unseren Gästen mit den MacCoins“, so McDonald’s Österreich Managing Director Isabelle Kuster.

© McDonald’s Österreich 50 Jahre Big Mac: 2 Rindfleischpatties, Salat, Cheddar-Schmelzkäse, Zwiebeln, Gurkerln und der Big Mac-Sauce. 50 Jahre Big Mac: 2 Rindfleischpatties, Salat, Cheddar-Schmelzkäse, Zwiebeln, Gurkerln und der Big Mac-Sauce.