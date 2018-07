Mitten in den Ferien: Flugchaos bei AUA

Alarmstufe Rot am Himmel! Schon jetzt ist der Ärger über verspätete Maschinen und Flugausfälle in ganz Europa immer größer – und jetzt wollen auch über 4.000 Mitarbeiter des AUA-Bordpersonals lieber demonstrieren, statt zu fliegen. Wegen Betriebsversammlungen könnten nun mitten in den Ferien Flugausfälle drohen.

Darum gibt es Demos: Denn der Abschluss des neuen Kollektivvertrag (KV) für das AUA-Bordpersonal ist vorerst geplatzt. Nach der Einigung auf ein Eckpunktepapier am 1. Mai hätte der fertig ausformulierte Vertragstext am 18. Juni unterschrieben werden sollen – stattdessen habe die AUA neue Forderungen, unter anderem zur Teilzeit, auf den Tisch gelegt, tobt vida-Gewerkschafter Johannes Schwarcz. Sollte es keine Lösung geben, sind die Versammlungen für Ende Juli geplant.