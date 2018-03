Rechter Shitstorm gegen Milka-Hasen

Es gehört fast schon zur Tradition. Pünktlich zu Nikolo, Weihnachten oder Ostern gibt es im Netz einen Shitstorm besorgter User, die sich für den Erhalt von Traditionen einsetzen. Der Grundtenor dabei: Die christlichen Begriffe müssen bleiben, es soll zu keinem Kniefall vor dem Islam kommen.

Besonders bizarr ist dabei aber der aktuelle Shitstorm gegen den Mikla-Schmunzelhasen. So schreibt ein User etwa: „Was zur Hölle soll das denn jetzt? DAS ist ein OSTERHASE“. Ein anderer sieht bereits die Islamisierung in vollem Gange. Was die wenigsten allerdings wissen. Der Schmunzelhase von Milka heißt schon seit 1973 so. Der Namen wurde schon verwendet, als der Milka-Hase noch gar nicht einmal lila war.