So wichtig ist ein sauberes Büro

Eine im Auftrag des österreichweit tätigen Reinigungsspezialisten Attensam durchgeführte Studie belegt: Für neun von zehn der Befragten ist ein sauberes Büro wichtig. Über 70 Prozent glauben, dass sich ein sauberer Arbeitsplatz positiv auf die eigene Karriere auswirkt.

92 Prozent der Interviewten erachten ein sauberes Büro als sehr oder eher wichtig.

77 Prozent sind mit der Sauberkeit in ihrem Büro auch zufrieden. Drei von vier sind der Meinung, ein aufgeräumter Arbeitsplatz steigere das Wohlbefinden.

54 Prozent gehen davon aus, dass damit das Betriebsklima positiver wird, für 40 Prozent wird dadurch effizienteres Arbeiten ermöglicht.

36 Prozent der Befragten geben an, dass ihre Arbeitsmotivation durch eine reinliche Büroumgebung steigt, für ein Drittel zeigt sich darin sogar die Wertschätzung durch den Arbeitgeber.

Interessant ist der Zusammenhang mit den eigenen Karrierechancen – 71 Prozent sehen hier einen positiven Effekt durch Sauberkeit am Arbeitsplatz.

„Die Studie liefert auch für Unternehmen wertvolle Erkenntnisse, welche Bedürfnisse ihre Mitarbeitenden haben. Wir bieten in der Bürobetreuung umfassende Dienstleistungen aus einer Hand, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das bedeutet, unsere Kunden – vor allem KMU, aber auch Großunternehmen – haben nur einen Ansprechpartner für viele Fragen“, betont Oliver Attensam, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Attensam. Wesentlich ist für die Befragten die Reinlichkeit in Sanitäranlagen (84 %), im Empfangsbereich (68 %), am Telefon (65 %), bei Sitzmöbeln (62 %), im Aufenthaltsraum und am Computer (jeweils 61 %).