Taxi vs. Uber: Jetzt wird's brutal

Uber gegen Taxler – das ist Brutalität. Zwar gilt der erbitterte (juristische) Straßenkampf vorerst als beendet. Nach einer gerichtlich verordneten kurzen Zwangspause vergangene Woche darf der Mietwagenvermittler seine Fahr-Dienste wieder anbieten.

Bedrohungen

Der extrem emotional geführte Streit geht munter weiter: Mehrere Uber-Fahrer klagen über wüste Attacken durch Taxifahrer. Berichtet wird von eingeschlagenen Fensterscheiben, Verfolgungsjagden durch Wien, Straßensperren durch Taxler gegen Uber-Fahrer, persönlichen Beschimpfungen und Bedrohungen. Taxifahrer versuchen so, Uber-Piloten einzuschüchtern.

Attacken

Eine Uber-Sprecherin bestätigte gegenüber ÖSTERREICH die Übergriffe. Man sei derzeit dabei, die Fälle zu überprüfen, heißt es. Und: „Wir werden unser Bestes tun, um die betroffenen Fahrer zu unterstützen und wollen mit allen lokalen Akteuren, einschließlich Taxis, zusammenarbeiten“, so Uber. Ob die Beschwichtigungsversuche helfen, ist fraglich. Auf sozialen Netzwerken haben sich jedenfalls Taxifahrer in Gruppen zusammengetan und zur Jagd gegen Uber-Fahrer aufgerufen.

Taxler klagt: "Er stieß mir seinen Finger ins Aug’"

Gewalt gibt es inzwischen auch von Uber-Seite. So eskalierte in der Nacht zum 1. Mai in der Laudongasse in Wien-Josefstadt ein Streit. Erst fotografierte ein Taxler einen Uber-Piloten, als dieser nach einer Fahrt einparkte und nicht – wie gerichtlich angeordnet – zu seinem Betriebsstandort zurückkehrte. Der Taxler, 41, verheiratet, vier Kinder, wurde vom Uber-Piloten beschimpft, attackiert: „Erst stieß er mir seinen Finger ins Aug’“, so der Taxler: „Dann bedrohte er mich.“ Als der Uber-Fahrer mit dem Handy des Taxlers wegfahren wollte, stellte sich dieser dem Mietwagenchauffeur in den Weg. Der Uber-Pilot rammte darauf den 41-Jährigen mit seinem Auto: „Der Taxifahrer wurde am Knie verletzt“, bestätigt Keskin, Obmann der Taxi-Innung, gegenüber ÖSTERREICH.