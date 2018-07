Wizz Air sucht weitere Mitarbeiter für Wien

Seit wenigen Wochen hebt Wizz Air auch von Wien ab. Mittlerweile zählt der Billigflieger zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Europas. Dieser Erfolg ist auch Grund dafür, dass Wizz Air jetzt in Österreich erneut auf Personalsuche geht. Deshalb gehen die "Recruiting-Days" in Wien in ihre zweite Etappe.

Bordpersonal gesucht

Die Fluglinie will ihr lokales Team in Österreich für ihre Basis weiter ausbauen. Am 5. und 26. Juli haben alle, die an einem Bordpersonal-Job bei Wizz Air interessiert sind, die Möglichkeit, Einblicke in die Welt des Low-Cost-Carriers zu sammeln.

Tag 1

Wann: 5. Juli 2018, 9:00 Uhr

Wo: Roomz Hotel Wien, Paragonstraße 1, 1110 Wien

Tag 2

Wann: 26. Juli 2018, 10:00 Uhr

Wo: Moxy Vienna Airport, Ausfahrtsstraße 4, 1300 Wien

200 neue Jobs

Im Juni feierte Wizz Air ihre Basisöffnung in Wien und verdeutlichte ihr Bestreben im österreichischen Markt. Die Basis in Wien repräsentiert ein bedeutendes Investment in Österreich. Insgesamt schafft die Airline mehr als 200 Jobs in Österreich bis 2019.

