Heidi Klums Jeansmode bei Lidl startet

Es ist bereits die dritte Kollektion, die Supermodel Heidi Klum für die Handelskette Lidl designt hat: Unter dem Motto #LETSDENIM dreht sich dieses Mal alles um den Klassiker Jeans.

In allen Filialen erhältlich

Ab Montag (5. März) sind die trendigen Teile in allen 230 Lidl-Filialen in Österreich zu haben. "Ich war schon immer ein großer Denim-Fan", sagt Klum. "Man kann ihn zu so vielen Gelegenheiten toll kombinieren: mal ganz lässig, mal schick." Die neue "esmara by Heidi Klum"-Kollektion umfasst unter anderem Jeans, Denim Jogger und T-Shirts mit bunten Farben.

International

Als modische Akzente gibt's dazu Metallic-Pumps in Pop-Art-Farben. International wird Klums Denim-Mode in 27 europäischen Ländern und den USA angeboten.