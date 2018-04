Lidl Österreich mit neuem Rekordwert

Bei den heimischen Kunden stehen Diskonter hoch im Kurs. Lidl zählt dabei zu den beliebtesten Anbietern. Nun hat das Unternehmen seine Jahresbilanz veröffentlicht. Und die kann sich sehen lassen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 ist der Umsatz von Lidl Österreich wieder um knapp 10 Prozent auf insgesamt 1,3 Mrd. Euro gestiegen – ein neuer Rekordwert. Ausschlaggebend dafür sei neben der Expansion auch das Wachstum auf bestehender Fläche.

Mehr Produkte aus Österreich

Lidl verfolgt mehrere Ziele: das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und mehr heimische Qualität im Sortiment. Mittlerweile stammen fast 50 Prozent aller verkauften Lebensmittel aus Österreich. Das sind über 350 Millionen österreichische Produkte. „Es war wieder ein super Jahr für uns. Mit 1,3 Mrd. Euro haben wir erneut zugelegt, wir haben mehr Filialen eröffnet als geplant und unser Österreich-Sortiment weiter ausgebaut. Mit dieser Leistung und unserer Entwicklung können wir wirklich zufrieden sein. Unser Format Superdiskont kommt gut an“, bilanziert Christian Schug (Bild), Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Wertschöpfung im Land

Von der positiven Entwicklung profitiert auch die heimische Wirtschaft – von landwirtschaftlichen Produzenten über Lieferanten und Speditionen bis hin zu Bauunternehmen. Durch die Zusammenarbeit mit Lidl haben österreichische Unternehmen im vergangenen Jahr wieder einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro erwirtschaftet, davon alleine 200 Millionen Euro durch Exporte in andere Lidl-Länder.

Weitere Expansion

Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat der heimische Händler 13 neue Filialen ans Netz gebracht. Außerdem hat Lidl Österreich in bestehende Filialen investiert und Modernisierungen vorgenommen. Dafür hat das Unternehmen insgesamt rund 100 Millionen Euro in die Hand genommen. Auch im kommenden Geschäftsjahr sind 100 Millionen Euro an Investitionen geplant: mit über zehn neuen Filialen, weiteren E-Tankstellen und zusätzlichen Photovoltaikanlagen.