Österreichs beste Shopping-Center

Sie sind die Pilgerstätten aller Shopping-Fans und Schnäppchenjäger: Doch für den großen Shopping Performance Report wurden jetzt alle Shops und Mieter aller großen österreichischen Einkaufszentren gefragt, wer bei uns „Best of Shopping“ ist. An der Spitze: der Messepark in Dornbirn. Der Vorjahressieger, das Shopping-Center The Mall in Wien, belegt heuer Platz 2. Jeder dritte Shop (35 %) findet laut der Studie der Handelsexperten von ecostra übrigens: Die Geschäfte laufen besser als in Einkaufsstraßen.