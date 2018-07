Das Wiener Start-up Parkbob bietet seine App nun auch in New York an. "Wir freuen uns, nun auch den Menschen in der größten Metropole der USA beim Finden von Parkplätzen und Vermeiden von Parkstrafen zu helfen. New York City ist ein Meilenstein für uns", erklärte Gründer und Chef, Christian Adelsberger, am Dienstag in einer Aussendung.