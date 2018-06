Für Urlaub geben wir 2.645 Euro aus

Am Freitag ist Schulschluss in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, der Rest Österreichs folgt nächstes Wochenende. Das heißt: Rund 4,4 Mio. Österreicher verreisen in den nächsten Wochen. Dafür geben wir heuer mehr Geld aus als im Vorjahr: 2.645 Euro hat jeder im Schnitt in der Reisekasse 2018 (+ 9 %), zeigt das jährliche Urlaubsbarometer von Europ Assistance.

Top-Ziele

In Österreich selbst wollen 76 % zumindest einen Teil ihres Urlaubs verbringen. Die beliebtesten Auslands-Ziele sind - für jene, die mit dem Auto fahren - Italien und Kroatien. Bei Flugreisen ist Griechenland hoch gefragt, und es gibt ein starkes Comeback der Türkei (+ 44 %). Spanien boomt nach wie vor, ist aber etwas weniger gefragt als im Vorjahr: Flüge sind billig, allerdings sind hier die Hotelpreise stark gestiegen.

Mehr für Ihren Euro

Apropos Türkei-Comeback: "Dort bekommt man heuer aufgrund der starken Abwertung der türkischen Lira mehr als doppelt so viel für den Euro wie in Österreich", so Bank-Austria-Experte Stefan Bruckbauer. Besonders viel wert ist unser Euro auch in Kroatien und Ungarn.

Was 100 Euro im Urlaub wert sind