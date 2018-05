Dieser McDonald's hat die besten Spezialburger der Welt

Es ist Ihnen sicher schon oft so gegangen. Sie haben von einem unfassbar leckeren McDonald's Spezialburger gelesen, nur um dann enttäuscht festzustellen, dass dieser Burger nur in Japan verkauft wird. Oder in Kanada oder woanders - nur eben nicht bei uns in der Nähe. Jetzt gibt es aber eine neue Filiale des Fastfood-Riesen, in dem es die besten Spezialburger der Welt in einem Lokal zu kaufen gibt.

Aber natürlich gibt es auch hier einen Haken, denn schließlich gibt es eben nur diese eine Filiale, in der man den kanadischen Mighty Angus Burger oder das McSpicy Chicken Sandwich aus Hongkong bekommt. Dazu kann man sich den Manhattan bestellen, den es eigentlich nur in Frankreich gibt.

Hier ist der Haken: Die Filiale ist im McDonald's-Hauptquartier in Chicago. Für Kurzentschlossene, die sich das nicht entgehen lassen wollen: Der billigste Flug von Wien nach Chicago kostet heute nur 554 Euro.