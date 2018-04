McDonald's testet Frühstücks-Sensation

Seit McDonald's eigene Speisen für das Frühstück eingeführt hat, sind normale Burger - zum Ärger vieler Kunden - am Morgen und Vormittag tabu. Doch eben dieses Problem könnte nun bald gelöst werden: Denn die Fastfood-Kette bietet nun in Australien zu Testzwecken auch am Morgen die beliebten Burger-Klassiker wie Hamburger, Cheeseburger sowie Chicken Nuggets und Co. neben den Frühstücks-Produkten an.



Bei Erfolg dürfte dieser "Regelbruch" auch auf weitere Länder ausgedehnt werden. Laut einem Unternehmenssprecher werde dieser Test aufgrund von Kundenwünschen durchgeführt. Möglicherweise können Burger-Fans auch in Österreich schon bald wieder einen Hamburger zum Frühstück genießen.