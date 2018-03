Toys 'R' Us-Gründer gestorben

Der Gründer der Spielwarenkette Toys 'R' Us, Charles Lazarus, ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. Nur eine Woche zuvor musste die Kette aufgrund von Insolvenz die Schließung aller US-Filialen ankündigen.

Insolvent

Wachsende Konkurrenz im Online-Geschäft und ein hoher Schuldenberg zwangen den Spielwarenhändler in die Knie. Der Mutterkonzern aus Wayne (New Jersey) stellte im September einen Antrag auf Gläubigerschutz. Die 15 Filialen in Österreich seien davon aber nicht betroffen.



"Entscheidend ist, dass die operativen Gesellschaften in Europa, Asien und Australien nicht Teil des derzeit in den USA und Kanada stattfindenden Restrukturierungsprozesses sind", hieß es vom Unternehmen. Mitte März kündigte Toys 'R' Us die Auflösung aller Filialen in den USA auf. Es sei nicht gelungen, einen Käufer zu finden.