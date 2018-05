Die A1 Telekom Austria Gruppe war bisher einer der wenigen großen Telekom-Player, der in Europa mit verschiedenen Marken präsent war. Das ändert sich jetzt: Das in Österreich entwickelte A1-Logo wird zur Konzernmarke in allen Ländern. Die Farbe wird von Grün auf Rot geändert, die "1" wird dreidimensional. Bis Ende 2019 wird der neue Marken-Look überall eingeführt.