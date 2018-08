A1 startet heimischen Spotify-Gegner

Wie berichtet, hat das Musik-Streaming in Österreich vor Kurzem den klassischen CD Verkauf überholt – ein Trend der vor Jahren begann und die gesamte Musikindustrie nachhaltig verändert hat. Kein Wunder, dass immer mehr Anbieter in das boomende Geschäft einsteigen. Kurz nachdem YouTube seinen neuen Musik-Streamingdienst gestartet hat, bringt jetzt auch A1 einen Spotify-Gegner an den Start. Der neue Dienst hört auf den Namen A1 Xplore Music und will den Nutzern eine Musik-Streaming-Lösung bieten, die speziell auf den Geschmack der Österreicher abgestimmt ist.

30 Mio. Songs, 10.000 Radiosender, etc. ohne Datenverbrauch

Letzteres soll durch eine eigene Musik-Redaktion, die spezielle Playlists kuratiert, gewährleistet werden. Das Angebot kann sich jedenfalls sehen lassen. Laut A1 bietet der neue Dienst über 30 Millionen Songs und Hörbücher sowie über 10.000 Live-Radio-Sender. Alle Inhalte können ohne Verbrauch von Datenvolumen in Österreich und innerhalb der EU gestreamt werden. A1 Xplore Music zählt also zum bekannten "Free-Stream"-Angebot des Anbieters.

Auch offline nutzbar

Auch im Flugzeug oder außerhalb der EU ist A1 Xplore Music ohne Zusatzkosten nutzbar. Dazu müssen die Nutzer einfach die gewünschten Songs vorab bei bestehender A1-Datenverbindung oder im WLAN-Netz am Smartphone speichern. Sollte man einen neuen Song nicht kennen, hilft die neue Musik-App dank der integrierten Shazam-Funktion weiter.

Verfügbarkeit und Kosten

Der heimische Spotify-Gegner ist seit 1. August 2018 exklusiv für A1 Mobiltelefonie-Kunden anmeldbar. In vielen aktuellen Tarifen erhalten Kunden das Service bis zu 12 Monate geschenkt. Auch vielen Tarifen, die aktuell nicht mehr anmeldbar sind, schenkt der Mobilfunkanbieter das neue Service drei Monate dazu, danach kostet die Nutzung 8,90 Euro im Monat. Die Aktion ist gültig bis auf Widerruf.

