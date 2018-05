Achtung: Diese Nummern NIE zurückrufen

Wie berichtet, ist es in Österreich zuletzt wieder verstärkt zu Abzockfallen mit Ping-Anrufen gekommen. Deshalb wurde sogar eine eigene Meldestelle eingerichtet. Nun wurden der heimischen Rundfunk und Telekom Regulierungs Behörde (RTR) neue Vorfälle gemeldet. Aus diesem Grund wurden jetzt auch verdächtige Telefonnummern veröffentlicht, die man nicht zurückrufen sollte.

Diese Nummern sind betroffen

Die Meldungen der vergangenen Tage lassen die RTR auf Ping-Anrufe von Nummern schließen, die mit 00882 (+882) und 00883 (+883) beginnen. Immer wieder tauchen die Nummern +883 100 100 105 und +883 100 100 106 auf. Diese verbinden in der Regel zu teuren Satelliten-Telefonen.

Wie kann ich diese Nummern blockieren?

„Am besten rufen Sie unbekannte Nummern erst gar nicht zurück. Wenn Ihnen eine Nummer lästig wird, können Sie sie meist direkt aus der Anrufliste heraus sperren“, rät Telekom-Regulator Johannes Gungl. Österreichische Nummern sind am Ländercode „+43“ erkennbar.



Was mache ich, wenn ich schon zurückgerufen habe?

„Sie zahlen erst, wenn Sie eine Ping-Nummer zurückrufen und jemand am anderen Ende abhebt“, beruhigt Gungl. „Setzen Sie sich mit Ihrem Betreiber in Verbindung. Dieser kann Ihnen im Fall des Falles sagen, was die Verbindung kostet.“ Teilweise erlassen die Betreiber auf Kulanz die Entgelte dafür. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, besteht die Möglichkeit bei der der RTR ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. „Wir versuchen dann eine einvernehmliche Lösung zwischen Ihnen und dem Betreiber zu erzielen“, so Gungl.





Meldestelle

Damit teure Rückrufe erst gar nicht entstehen, richtete die RTR erst kürzlich eine Meldestelle (Link unten) ein. Hier werden verdächtige Ping-Rufnummern gesammelt und veröffentlicht.

