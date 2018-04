Amazon beherrscht den Online-Handel

Amazon ist nicht nur hierzulande äußerst erfolgreich, der US-Konzern beherrscht auch den Onlinehandel in Deutschland. Einer Studie des Handelsverbands Deutschland (HDE) zufolge entfielen im vergangenen Jahr auf die deutsche Tochter des Unternehmens 46 Prozent (!) des gesamten Umsatzes im Internet, wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet.

53,6 Milliarden Euro Umsatz

Alle anderen Anbieter müssen sich zusammen mit den restlichen 54 Prozent zufrieden geben. Der Nettoumsatz dürfte laut der Studie im deutschen Onlinehandel im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 53,6 Milliarden Euro steigen. "Eine Sättigungsgrenze ist nicht in Sicht."

Online-Handel macht bereits ein Zehnte

Der Studie zufolge wuchs die Zahl derjenigen, die im Internet einkaufen, im vergangenen Jahr um sieben Prozent, am stärksten in der Generation der über Sechzigjährigen. Insgesamt macht das Onlinegeschäft knapp ein Zehntel des gesamten Handels in Deutschland aus.

