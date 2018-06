Das Smartphone macht unsere Augen kaputt

Digitales Dauerfeuer. Laptops, Computer, Smartphone & Co. - wir setzen unseren Augen mit den Bildschirmen einer Belastung aus, die gesundheitsgefährdende Ausmaße annimmt. Was viele bereits ahnten, bestätigen nun die Experten vom Verein Kuratorium Gutes Sehen (KGS): „Massive Augenprobleme durch digitales Dauerfeuer sind an der Tagesordnung“, sagt auch Kerstin Kruschinski, stellvertretende KGS-Geschäftsführerin. Die Brillenträger nehmen in den letzten Jahren zu, sagen die Experten.

Problem ist fehlender Wechsel von Nah- und Fern-Sicht

Das menschliche Auge ist gewohnt, zwischen nah und fern zu wechseln. Mit dem Blick auf das Handy sind die Augen im ständigen Nahsichtmodus. Wenn zwischen den Distanzen nicht gewechselt wird, verkümmern Muskeln und Sehnen des Auges und die Sehleistung nimmt nach und nach ab.

Blaulicht ebenfalls schlecht

Augapfel-Drehung. Normalerweise halten wir Zeitung und Laptop in einem Abstand von durchschnittlich 40-70 Zentimeter von den Augen weg. Da stehen die Augäpfel ungefähr parallel. Ein Handy halten Nutzer nur 20 Zentimeter weit weg. Dadurch müssen sich die Augen nach innen drehen.

Das nächste Problem ist der hohe Anteil an Blaulicht. Das Licht trifft fast ungefiltert unsere Augen. Das beschädigt das Nervengewebe und die Netzhaut.