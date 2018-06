Ein zersplittertes Display ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Smartphone-Besitzer passieren kann. Dennoch verzichten viele aus ästhetischen Gründen auf eine Schutzhülle. Wer sich ein schickes und teures Smartphone kauft, will das auch zeigen. Deshalb arbeiten viele Hersteller an Technologien, die den Touchscreen im Falle eines Sturzes schützen sollen. Ein echter Durchbruch ist dabei bisher aber weder Apple, Samsung, Motorola etc. gelungen.

Flexible „Kufen“ fahren blitzschnell aus

Doch nun scheint der deutsche Student Philip Frenzel eine Lösung für das Problem gefunden zu haben. Der junge Mann aus Baden-Württemberg hat einen ziemlich genialen Mechanismus entwickelt, der bestens zu funktionieren scheint. Konkret stattet er das Smartphone mit einer Art flexiblen Kufen aus, die mit Sensoren verbunden sind und sich im Falle eines Sturzes blitzschnell ausklappen. Im folgenden Video des SWR ist zu sehen, wie die Technik genau funktioniert.

Kein direkter Bodenkontakt

Dank der ausfahrbaren Kufen berührt das Smartphone beim Aufprall nicht den Boden. Sie federn die gesamte Energie ab. Das Beste an der Sache ist, dass die Technik nicht nur einmal, sondern immer wieder funktioniert. Die Kufen können nach dem Absturz ganz einfach wieder eingeklappt werden.

Vielversprechend

Am finalen Design muss der Student zwar noch etwas feilen, dennoch ist seine Erfindung äußerst vielversprechend. Zum einen ist sie kostengünstig realisierbar und immer wieder anwendbar. Zum anderen ist sie derart gut ins Gerät integriert, dass sie die Optik des (teuren) Smartphones fast nicht negativ beeinflusst. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es die Erfindung von Frenzel in die Serienfertigung schafft.

