F8 im Schatten der Facebook-Krise

Facebook befand sich in den letzten Monaten in der schwersten Krise der Unternehmensgeschichte. Jetzt will Mark Zuckerberg seine Chance auf einen Neustart nutzen. Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8 in San José in Kalifornien will er wieder um die Gunst des Publikums buhlen, auch wenn ihm dieses eher wohlgesonnener ist, als das in den letzten Wochen.

Allerdings wird es für Zuckerberg dennoch alles andere als einfach. Denn auch einige der Anwesenden der Konferenz stehen dem Sozialen Netzwerk nach dem jüngsten Datenskandal skeptisch gegenüber.

Alles andere als beliebt

Der Facebook-Chef musste sich deshalb sogar den Fragen des US-Kongresses stellen. Und im Zuge des Skandals schränkte das Unternehmen auch den Zugang der Entwickler zu den Nutzerdaten enorm ein, was dem Sozialen Netzwerk in dieser Branche nicht gerade neue Beliebtheitspunkte bescherte.

Außerdem zeigten sich Medien und Unternehmen wenig beeindruckt von der Neuausrichtung des News-Feeds, der sich nun auf Einträge von Freunden konzentriert, als von Seiten.

Lautsprecher-Start verschoben

Der Datenskandal hat auch Auswirkungen auf die diesjährige Präsentation von Facebook auf der F8. Eigentlich sollte hier der eigene vernetzte Lautsprecher mit digitalem Assistenten vorgestellt werden. Nun würde er aber noch einmal auf Datenschutz geprüft. Die Veröffentlichung sei zwar fix, aber eben später als geplant.

oe24.at LIVE vor Ort

Alle aktuellen Entwicklungen und Inhalte der F8 erfahren Sie hier. oe24.at ist LIVE vor Ort und berichtet über die jüngsten Ereignisse im LIVE-TICKER.