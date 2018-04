Wie berichtet, hat Facebook zuletzt eingeräumt, dass bis zu 87 Millionen Nutzer von dem Datenskandal betroffen sein könnten. Nun gibt es auch eine erste Zahl für Österreich. Hierzulande gibt es potenziell 33.555 betroffene Nutzer in der Datenaffäre. In der kommenden Woche will das soziale Netzwerk alle Nutzer, die vom Skandal betroffen wird, persönlich informieren.

Daten wurden via Umfrage-App abgegriffen Bei dem Datenskandal hatte der Entwickler einer Umfrage-App ("thisisyourdigitallife") Informationen von Nutzern an die Analysefirma Cambridge Analytica weitergereicht, die unter anderem für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump gearbeitet hatte. Dabei geht es nicht nur um die Daten der Umfrage-Teilnehmer, sondern auch um die ihrer Facebook-Freunde. Das erklärt die hohe Zahl der betroffenen Nutzer. In Österreich hätten 13 Personen diese Umfrage-App installiert, teilte der Sprecher der APA mit. Die Zahl der potenziell weiteren Betroffenen - "also Personen, deren Daten möglicherweise mit der App geteilt wurden, weil Freunde sie installiert hatten" - liegt demnach bei bis zu 33.555. Insgesamt, rechnet der Sprecher vor, könnte es demnach in Österreich möglicherweise 33.568 Betroffene (inklusive den 13 Umfrageteilnehmern) geben.

Die meisten Betroffenen kommen aus den USA

In den USA sieht Facebook potenziell 70,6 Millionen Betroffene. Auf Platz zwei folgen mit weitem Abstand die Philippinen mit nahezu 1,2 Millionen. In Großbritannien könnten es fast 1,1 Millionen sein. In Deutschland könnten es rund 310.000 Nutzer sein, obwohl sich an der Umfrage über die App nur 65 Nutzer aus Deutschland beteiligt hatten, wie Facebook auf Anfrage mitteilte. Über die Erfassung der Informationen von Freunden - auch durch Verbindungen zu Nutzern in anderen Ländern - könnten bis zu 309.815 Facebook-Mitglieder aus Deutschland betroffen sein.