Facebook bezahlt jetzt Nutzer für Infos

Facebook setzt seine Bemühungen um Schadensbegrenzung nach der Datenaffäre fort. Wie nun bekannt wurde, will das soziale Netzwerk künftig Informanten belohnen, die den Missbrauch von Nutzerdaten durch App-Entwickler melden. Nutzer, die derartige Infos liefern könne, bekommen künftig also Geld.

Ein entsprechendes Programm kündigte Facebook in einem Blog-Eintrag an. Belohnt werden sollen diejenigen, die Beweise liefern, wenn eine über Facebook gewählte App Nutzerdaten an Dritte weitergeben sollte, die diese Daten dann verkaufen oder etwa für politische Zwecke nutzen. Wie hoch die Bezahlung ausfällt, wurde nicht verraten. Das dürfte auch von der Brisanz der Informationen abhängig sein.