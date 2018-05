Facebook greift jetzt Tinder frontal an

Dating-Dienste im Internet boomen nach wie vor sehr stark. Davon will künftig auch Facebook profitieren. Konkret will das soziale Netzwerk das Geschäft der Flirt-Apps mit einer eigenen Funktion zur Partnersuche aufmischen. Der Datenschutz sei dabei besonders beachtet worden, versicherte Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Dienstag im Rahmen der Keynote bei der Entwicklerkonferenz F8.

Separates Profil

Für die Partnersuche wird es ein getrenntes Profil gegeben. Facebook wolle darauf aufbauen, dass sich bereits viele Paare bei dem Online-Netzwerk kennengelernt hätten, sagte Zuckerberg. Das spezielle Profil werde unter anderem dafür sorgen, dass nur Personen außerhalb des eigenen Facebook-Freundeskreises vorgeschlagen werden.

Ankündigung schickte Tinder-Mutter auf Talfahrt

Die Aktie der Match Group, der Mutterfirma der Flirt-App Tinder, verlor nach der Ankündigung binnen weniger Minuten ein Fünftel ihres Werts - obwohl die Facebook-Funktion erst in einigen Monaten fertig sein soll.

