Facebook verschärft Kampf gegen Fake-News

So wolle Facebook verhindern, dass beispielsweise manipulierte Videos etwas zeigten, was nicht passiert sei. Maschinelles Lernen helfe dabei, Duplikate von bereits als falsch enttarnten Beiträgen aufzuspüren. Produktmanagerin Tessa Lyons kündigte an , die Verbreitung von Seiten und Domains einzuschränken, die regelmäßig Falschnachrichten verbreiteten.