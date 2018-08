Facebook warnt User vor zu viel Facebook

Nachdem Apple und Google bei ihren neuen mobilen Betriebssystemen ( iOS 12 und Android 9 "P" ) Funktionen integriert haben, die dafür sorgen sollen, dass man iPhones und Android-Smartphones in Zukunft bewusst weniger nutzt (vor allem in der Nacht), springt nun auch Facebook auf diesen neuen Trend auf. Nutzer des sozialen Netzwerks und der dazugehörigen Foto- und Videoplattform Instagram können in Zukunft besser kontrollieren, wie viel Zeit sie in den Netzwerken verbringen. So wird ihnen über die Menüfunktion sowohl die durchschnittliche Nutzungsdauer der vergangenen Woche als auch die tägliche Zeit pro Gerät angezeigt, wie die beiden Plattformen Dienste mitteilten.