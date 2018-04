Jubiläen werden im Fachhandel gerne genutzt, um mit besonderen Aktionen aufzutrumpfen. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa MediaMarkt. Der Elektronkifachhändler nutzt so gut wie alle feierlichen Anlässe, um kurzzeitig echte Schnäppchen anzubieten. Und jetzt ist es wieder einmal soweit. MediaMarkt feiert nach einem Komplettumbau die Neueröffnung seiner Filiale in der Lugner City (1150 Wien). Diese wurde nicht nur auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch auf über 2.500 Quadratmeter erweitert. Im Rahmen der Wiederöffnung kommen Schnäppchenjähger vom 12. bis 14. April 2018 voll auf ihre Kosten. So gibt es in allen Produktgruppen (Elektronik, Haushalt, etc.) teils extreme Sonderangebote. Am Eröffnungstag (Donnerstag) kann man sogar von 7:00 bis 21:00 Uhr shoppen. Wir haben einige Schnäppchen herausgesucht, die bei Technikfans besonders gut ankommen dürften.

Smartphone, Tablets & Co

Apple-Fans kommen beim iPad und beim MacBook Air auf ihre Kosten. So wird das 9,7 Zoll große Tablet (32 GB WLAN) um 322 Euro verkauft. Das 13,3 Zoll große Apple-Notebook (8 GB RAM, Core i5 Prozessor) gibt es im Rahmen der dreitägigen Aktion um 844 Euro. Für Samsung-Fans gibt es u.a. das Galaxy S8. Für das 5,8 Zoll große Smartphone werden 555 Euro fällig. Darüber hinaus bekommen die Kunden aber auch noch das Samsung-Tablet Galaxy Tab E gratis dazu.

Konsolen

Auch für Gaming-Freunde ist bei den Eröffnungsangeboten etwas mit dabei. So verkauft MediaMarkt die Xbox One S im Set mit zweitem Controller und dem Top-Game „Sea of Thieves“ um 233 Euro. Die erfolgreiche Nintendo-Konsole Switch gibt es im Rahmen der Eröffnung um 288 Euro.

Ortsgebundene Kampfpreise

Bei der dreitägigen Geburtstagsaktion kann man also tatsächlich von echten Kampfpreisen sprechen. Einziger Haken an der Sache ist, dass es die Angebote nur im MediaMarkt in der Lugner City (Gablenzgasse 5 - 13; 1150 Wien) gibt. Wer eines der Schnäppchen ergattern will, muss also direkt vor Ort vorbeikommen.