Geniales Tool zeigt Ihre Internet-Geschwindigkeit

Dienstleistungen der Telekommunikation werden mittlerweile zum großen Teil über das Internet abgewickelt. Das gilt für Privatanwender wie für Unternehmen gleichermaßen. Eine schnelle Verbindung ist für die Nutzer somit das Um und Auf. Wer unmittelbar wissen möchte, wie schnell seine (aktuelle) Internetverbindung ist, kann das über ein praktisches Tool der heimischen Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) überprüfen.

Netztest via Browser oder App

Konkret handelt es sich dabei um den RTR-Netztest. Dieser bietet allen Internet-Anwendern die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und Qualität Ihrer Internetverbindung betreiberunabhängig und in Echtzeit zu überprüfen. Bei Kabelanschlüssen erfolgt die Überprüfung ganz einfach per Browser, für mobile Verbindungen steht eine Gratis-App (iOS und Android) zur Verfügung.

© Screenshot

Bei dem Test wird die Download-, Upload- und Ping-Geschwindigkeit der jeweiligen Verbindung unmittelbar überprüft. Nach wenigen Sekunden bekommt man das Ergebnis präsentiert.

Direkt-Links zum Test und App-Download

Beispiele

Video zeigt Test via Android-App

Screenshot zeigt Echtzeit-Test via Browser

© RTR

"Internet Monitor" fasst Ergebnisse zusammen

Praktisch: Die Ergebnisse fließen nach einer Bereinigung und Plausibilitätsprüfung in eine Open-Data-Plattform. Im neuen „RTR Internet Monitor“ werden diese Daten ausgewertet und präsentiert. Auf der Homepage sind alle bisherigen Ergebnisse auch anhand einer Österreich-Karte dargestellt. Auch so kann man sehen, wie gut der Empfang in einer bestimmten Region ist.

© Screenshot

„Unter allen Messungen aus 2017 fällt auf, dass vor allem in den Ballungsräumen hohe Median-Werte bei den Download-Geschwindigkeiten erreicht werden“, sagt Telekom-Regulator Johannes Gungl. Insbesondere in den Landeshauptstädten Klagenfurt, Wien, St. Pölten, Eisenstadt und Innsbruck sowie in Wels. In diesen Bezirken (die jeweils die entsprechenden Städte umfassen) lag der Median (auch Zentralwert, also der mittlere Wert einer Verteilung) zwischen 20 und 24 Mbit/s.

