Google Home schließt zu Amazon Echo auf

Wie berichtet, ist die Verbreitung von Lautsprechern mit digitalen Assistenten in den letzten Monaten stark angestiegen. In Österreich wurde dieser Boom zuletzt von Google noch einmal angeheizt. Seit Mitte Juni werden die Home-Geräte des IT-Riesens nämlich auch bei uns offiziell verkauft.

Weltweit dürften rund 100 Millionen Geräten laut Marktforschern Ende 2018 im Einsatz sein - und in vier Jahren drei Mal mehr. Dabei rechnen sie mit der Dominanz von zwei Plattformen.

Google und Amazon werden den Markt beherrschen

Bei den Sprachassistenten in vernetzten Lautsprechern werden nach Einschätzung von Marktforschern in den kommenden Jahren die Plattformen von Amazon und Google dominieren. Dabei werde der Google Assistant zur bisher führenden Konkurrenz-Software Alexa von Amazon aufschließen, prognostizierte die Analysefirma Canalys. Bei den eigenen Geräten war der Online-Händler mit seinen Echo-Lautsprechern lange die absolute Nummer eins. Doch Google hat eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. In den USA verkaufte der Suchmaschinengigant im letzten Quartal erstmals mehr Home-Lautsprecher als der Erzrivale.

Für Apple sieht es nicht so rosig aus

Für Apples Assistentin Siri rechnen die Experten auch zum Jahresende 2022 nur mit einem Marktanteil von zehn Prozent, während die beiden Spitzenreiter dann rund ein Drittel des Marktes kontrollieren würden. Apples HomePod, der bei uns nach wie vor nicht verkauft wird, ist bisher der einzige Lautsprecher mit Siri an Bord, während Amazon und Google mit Nachdruck versuchen, auf Geräten aller möglichen Hersteller präsent zu sein. Zugleich gibt es weitere Assistenten unter anderem in China und Russland. Sie könnten sich laut Canalys in den kommenden Jahren rund ein Fünftel des Marktes sichern.

Kein Ende des Booms in Sicht

Ende 2018 dürften rund 100 Millionen smarte Lautsprecher im Einsatz sein - mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, schätzte Canalys. Die Marke von 200 Millionen Geräten werde 2020 durchschritten, und bis Ende 2022 könnten bereits mehr als 300 Millionen Lautsprecher mit digitalen Assistenten genutzt werden.

© Canalys

Amazon hatte mit seinen Echo-Lautsprechern seit 2014 die Gerätekategorie erst am Markt etabliert.

