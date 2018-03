Der 15. März ist der Weltverbrauchertag. Diesen nimmt der heimische Verein für Konsumenteninformation (VKI) auch im Jahr 2018 wieder zum Anlass, um sein umfangreiches Online-Archiv auf konsument.at gratis zur Verfügung zu stellen. Das sonst großteils kostenpflichtige Archiv enthält die Testergebnisse von knapp 1.900 Produkttests und ebenso vielen Reports zu Verbraucherthemen und Konsumentenrecht. In den 24 Stunden kann somit auf die gesamte Onlinesammlung des Test-Magazins "Konsument" zugegriffen werden.

Weitere Online- und Telefonaktion

Darüber hinaus werden am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in einem Facebook-Video User-Fragen zu den Themen allgemeines Konsumentenrecht, Wohnrecht, Reiserecht und Finanzdienstleistungsrecht von Experten live beantwortet. Für alle Hilfesuchenden, die ein Gespräch bevorzugen, bietet das Wiener Beratungszentrum des VKI in der Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien zwischen 9 und 15 Uhr die persönliche und telefonische (01/588 770) Beratung kostenfrei an.

Bis Mitternacht

Die VKI-Aktion mit dem kostenlosen Zugang zum Testarchiv endet am 15. März 2018 um Mitternacht. Danach ist ein Großteil der Inhalte für ein Jahr wieder kostenpflichtig. Bis zum nächsten Weltverbrauchertag.

Weltverbrauchertag.