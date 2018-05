Hollywood-Star Robert Downey Jr. (53) moderiert im kommenden Jahr eine Serie über künstliche Intelligenz (KI) auf der YouTube-Bezahlplattform Red. Das kündigte der Videodienst in einem Blogeintrag an. In der achtteiligen Doku, die der US-Schauspieler zusammen mit seiner Ehefrau Susan produziert, sollen Wissenschafter, Philosophen und Mediziner über die Fortschritte künstlicher Intelligenz sprechen.

Passt zur Paraderolle

Ein Titel der Serie steht noch nicht fest. Downey Jr. spielt seit mehreren Jahren im Kino die Rolle des Superhelden "Iron Man", der stets seinen intelligenten Computer Jarvis an seiner Seite hat. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg benannte nach diesem seinen eigenen digitalen Assistenten, den er 2016 baute.

Abo-Angebot der Google-Tochter

Red ist die kostenpflichtige Abo-Plattform von YouTube, die mit Filmen und Serien Netflix Konkurrenz macht. Bisher gibt es den Dienst nur in den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea.

