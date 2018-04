Nach der ersten Anhörung am Dienstag muss sich Mark Zuckerberg am Mittwoch (16.00 Uhr unserer Zeit) aufgrund des Datenskandals rund um Cambridge Analtytica einer zweiten Fragerunde vor dem US-Kongress stellen. Hier können Sie die Anhörung im Live-Stream verfolgen. Sobald diese zu Ende ist - jene am Dienstag dauerte über fünf Stunden - folgt eine ausführliche Zusammenfassung. Der 33-Jährige wiederholte zum Auftakt wortgleich seine Stellungnahme vom Vortag, in der er Fehler einräumte und besseren Datenschutz versprach.

>>>Nachlesen: Eine Aussage könnte Zuckerberg bereuen

>>>Nachlesen: Eitel! So trickste Zuckerberg bei Anhörung

>>>Nachlesen: Das soll sich jetzt bei Facebook ändern

>>>Nachlesen: Kongress nahm Zuckerberg in die Mangel

>>>Nachlesen: Sind Sie vom Facebook-Skandal betroffen?