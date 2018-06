Massive Probleme bei Instagram

Viele Instagram-User dürften am Dienstagvormittag ziemlich verdutzt sein. Facebooks Foto- und Video-App scheint nämlich mit massiven Störungen zu kämpfen. Rund um den Globus berichten Nutzer in sozialen Medien von Problemen. Häufig funktioniert der Dienst überhaupt nicht.

Auch Österreich betroffen

Auch ein Blick auf die Website „allestörungen“ (Österreich und Deutschland) bestätigt die Angaben. Hier kam es seit 7:00 Uhr zu einem sprunghaften Anstieg von Fehlermeldungen.

Fehlermeldungen in Österreich

© Screenshot: allestörungen.at

Fehlermeldungen in Deutschland

© Screenshot: allestörungen.de

Grund nicht bekannt

Derzeit steht die Ursache der Störungen nicht fest. Fix ist jedoch, dass Instagram an der Behebung mit Hochdruck arbeitet. Wie lange es dauert, bis die Probleme in den Griff bekommen werden, wird sich in den nächsten Stunden zeigen.