Massive Störungen bei Twitter behoben

Seit 15.58 Uhr waren bei Twitter massive Störungen aufgetreten. Grund dürften technische Probleme gewesen sein, die gegen 16.40 Uhr behoben wurden. Auf "allestörungen.at" waren in kurzer Zeit über 50 Störungsmeldungen eingegangen. "Twitter funzt nicht. Seitenaufruf Errormeldung", meldete zum Beispiel ein User.

Österreich war betroffen, die Schwierigkeiten dürften aber weltweit aufgetreten sein: USA, England, Frankreich meldeten Probleme. Die Seite "focus.de" berichtete, dass Twitter auch in Deutschland bei vielen Usern down war. Der Kurznachrichtendienst war für eine Großzahl von Nutzern nicht abrufbar.

In der Karte sind die genannten Störungen bei Twitter zu sehen:

© allestörungen.at

Immer mehr User beschwerten sich über Probleme beim Abruf: "Twitter funzt nicht in Oberösterreich", schrieb ein Nutzer. "Twitter funktioniert nicht in Wien Margareten!!!! Was ist da los????", sagte ein nächster gereizt.

Beim Abruf erschien die Twitter-Meldung: "Etwas ist aus technischen Gründen schief gelaufen. Danke für den Hinweis; wir werden uns sofort darum kümmern und hoffen, dass alles bald wieder normal läuft", heißt es in einem Kommentar auf "allestörungen".