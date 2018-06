MediaMarkt startet Österreich-Neuheit

Bei Supermarkt- und Drogerieketten gibt es Kundenbindungsprogramme in Form von Clubmitgliedschaften schon lange. Nun setzt auch MediaMarkt auf diese Strategie. Der Elektronikfachhändler bringt in Österreich einen Kundenclub an den Start. Aktuell läuft die finale Testphase. Die kostenlose Anmeldung – in den Märkten oder online (Link unten) – ist bereits möglich.

Vorteile

Laut MediaMarkt profitieren die Clubmitglieder von einigen Vorteilen. Zusätzlich soll es immer wieder auch kleine Überraschungen geben. Bei erstmaliger Registrierung wartet zum Beispiel ein 10 Euro Gutschein als Willkommensgeschenk, der sowohl online als auch in jedem Markt eingelöst werden kann. Jedes Mitglied kann außerdem einmal pro Jahr eine Lieferung an einen Wunschort kostenlos in Anspruch nehmen. An ihrem Geburtstag bekommen Clubmitglieder jedes Jahr ein nicht näher definiertes „Überraschungs-Goodie“.

>>>Nachlesen: Reparaturoffensive bei MediaMarkt/Saturn

Auch Treue wird belohnt

Im MediaMarkt Club soll sich auch Treue bezahlt machen. So bekommen die Kunden für jeden dritten, sechsten, neunten, zwölften und fünfzehnten Einkauf einen Gutschein. Wie hoch dessen Wert ausfällt, hat das Unternehmen noch nicht verraten. Das könnte aber auch mit dem Preis der gekauften Waren zusammenhängen. Zudem gibt es monatliche Verlosungen, bei denen alle Mitglieder, mit jedem Einkauf automatisch teilnehmen.

Verlängerter Umtausch

Eine weitere Besonderheit des Kundenclubs klingt äußerst interessant: Clubmitglieder haben die Möglichkeit, ihren Einkauf volle 30 Tage lang umzutauschen. Außerdem erhalten Clubmitglieder online über ihren Account Zugriff auf alle Belege.

>>>Nachlesen: PS4 Pro und Galaxy S8 zum Kampfpreis

Finale Testphase

Wie eingangs erwähnt, dient die aktuelle Testphase dient der finalen Abstimmung aller Programmdetails. Weitere Informationen zum Kundenclub folgen laut MediaMarkt in den kommenden Wochen. Wahrscheinlich dann, wenn der Test erfolgreich beendet ist und die finale Version startet.

Externer Link

club.mediamarkt.at