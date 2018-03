Wie an dieser Stelle angekündigt , können Nutzer von Streaming-Abos ab 1. April 2018 jubeln. Am Ostersonntag tritt nämlich die von den EU-Institutionen beschlossene europaweite Nutzung von kostenpflichtigen Diensten wie Netflix, Spotify, Sky & Co. in Kraft. Künftig müssen alle EU-Bürger im Urlaub oder auf Geschäftsreisen also nicht mehr auf ihre Lieblingsserien oder Sport-Liveübertragungen verzichten. Der Vizepräsident der EU-Kommission Andrus Ansip betonte am Dienstag, es gebe keine Hindernisse mehr durch nationale Regelungen.