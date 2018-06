MediaMarkt feiert den Geburtstag seines Online-Shops mit zahlreichen Angeboten. Bis 30. Juni 2018 können Technik-Fans dabei einige echte Schnäppchen machen. Wir haben drei besonders attraktive Aktionsdeals herausgesucht. Bei diesen kommen Gaming-, Smartphone- und Tablet-Fans auf ihre Kosten. Hier unterbietet der Elektronikfachhändler preislich nämlich sogar alle anderen Online-Händler.

Spielekonsole

Gamer können sich über ein PlayStation-Bundle freuen. Konkret gibt es die PlayStation 4 Pro (1 TB, weiß) im Set mit zwei Spielen um 388 Euro. Bei den Games handelt es sich um Uncharted und Grand Theft Auto V (GTA 5). Das Spielekonsolen-Set gibt es nur im MediaMarkt Online-Shop. Positiv: Versandkosten fallen nicht an. Der Preis von 388 Euro bleibt also unverändert.

© Screenshot: MediaMarkt

Smartphone

Smartphone-Interessenten kommen vor allem beim Galaxy S8 auf ihre Kosten. Im Aktionszeitraum verkauft der Elektronikfachhändler das Gerät um 444 Euro. Samsung hat das Galaxy S9 zwar in vielen Bereichen verbessert (Kamera, schnellerer Prozessor, etc.), optisch halten sich die Unterschiede jedoch in Grenzen. Beim 5,8 Zoll Super AMOLED Infinity-Display (2.960 x 1.440 Pixel) hat sich gar nichts getan. Wer also nicht unbedingt das neueste Modell haben muss, kann hier richtig sparen. Denn das Galaxy S9 kostet 849 Euro (UVP). Und das Galaxy S8 zählt mit seiner Ausstattung (8-Kern-Chip Snapdragon 835, 4 GB RAM, 12 MP Hauptkamera, 8 MP Frontkamera, Fingerabdrucksensor, etc.) nach wie vor zu den absoluten Top-Smartphones.

© Screenshot: MediaMarkt

Tablet

Wer gerade auf der Suche nach einem guten Tablet ist, wird ebenfalls fündig. MediaMarkt verkauft das Samsung Galaxy Tab S2 um 277 Euro. Auch dieses Gerät gibt es derzeit nirgends so günstig. Mittlerweile gibt es zwar bereits das Galaxy Tab S3, doch ähnlich wie beim Galaxy S8 ist auch das Tab S2 noch immer ein Top-Gerät. Zu den Highlights zählen u.a. 9,7 Zoll Super AMOLED Display (2048 x 1536 Pixel), 8-Kern-Chip, 3 GB RAM, 8 MP Hauptkamera, 5.870 mAh Akku, 32 GB Speicher und WLAN ac.

© Screenshot: MediaMarkt

Fazit

Für Technikfans kann sich die Geburtstagsfeier des Onlineshops auszahlen. Wie unsere Beispiele zeigen, unterbietet MediaMarkt mit vielen Angeboten auch die günstigsten Online-Händler. Einige der zahlreichen Aktionspreise werden von anderen Anbietern aber auch unterboten. Vergleichen zahlt sich also aus.

>>>Nachlesen: Reparaturoffensive bei MediaMarkt/Saturn

>>>Nachlesen: Bawag zieht bei MediaMarkt/Saturn ein