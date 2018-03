Wie berichtet, verkauft Saturn seit dem Start des Galaxy S9 und S9+ das Vorgängermodell Galaxy S8 zum Kampfpreis von 499 Euro. Nun zieht der Schwesterkonzern MediaMarkt nach. Hier gibt es ab sofort das Galaxy S8+ zum absoluten Schnäppchenpreis. Darüber hinaus bekommen die Kunden auch noch eine Smartwatch geschenkt.

Auch ohne Smartwatch günstiger als Online-Händler

Konkret verkauft der Elektronikfachhänlder das Galaxy S8+ seit 30. März um extrem günstige 599 Euro. Zum Vergleich: Beim günstigsten Online-Händler kostet der Vorgänger des Galaxy S9+ mindestens 625 Euro (ohne Versandkosten). Damit zahlt sich für Interessenten der Kauf des Smartphones alleine schon aus.

Kunden sparen beim Set fast 300 Euro

Doch bei den 599 Euro handelt es sich sogar um einen Setpreis. Neben dem Galaxy S8+ bekommen die Kunden auch noch die aktuelle Samsung Smartwatch Gear S3 Frontier gratis dazu. Deren unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 329 Euro. Beim günstigsten Online-Händler ist die smarte Uhr um 269 Euro erhältlich. Wer sich die beiden Geräte bei Online-Händlern kauft, zahlt also mindestens 894 Euro. Deshalb kann man beim aktuellen MediaMarkt-Angebot zweifellos von einem absoluten Kampfpreis sprechen. Kunden sparen insgesamt fast 300 Euro.

Fazit

Beim Elektronikfachhändler gibt es das Set ab sofort solange der Vorrat reicht. Samsung hat das Galaxy S9+ zwar in vielen Bereichen verbessert (Dual-Kamera, schnellerer Prozessor, etc.), optisch halten sich die Unterschiede - bis auf die Rücksiete - jedoch in Grenzen. Beim 6,2 Zoll Display hat sich gar nichts getan. Wer also nicht unbedingt das neueste Modell haben muss, kann hier richtig sparen. Denn das Galaxy S9+ kostet 949 Euro. Und das Galaxy S8+ zählt nach wie vor zu den absoluten Top-Smartphones.

Diashow Test: Samsung Galaxy S9+ © oe24.at/digital Das fast randlose, seitlich abgerundete 6,2-Zoll Display sorgt für vergleichsweise kompakte Abmessungen. Dadurch liegt das Galaxy S9+ trotz des Riesen-Bildschirms gut in der Hand. © oe24.at/digital An der Verarbeitungsqualität des Smartphones gibt es nichts auszusetzen. Weiters... © oe24.at/digital ...positiv: Das Samsung-Flaggschiff ist auch staub- und wasserfest (IP68-Standard). Im Gegensatz... © oe24.at/digital ...zu diversen Konkurrenten verbaut Samsung nach wie vor einen klassischen 3,5mm-Klinkenstecker für Kopfhörer. Wir halten das für positiv. Besser wäre es jedoch, wenn er an der Oberseite integriert wäre. © oe24.at/digital Das Galaxy S9+ ist 158.1 x 73.8 x 8.5 Millimeter groß und bringt 189 Gramm auf die Waage. © oe24.at/digital Auf der Rückseite sitzt der Fingerabdrucksensor nun unter dem Kamera-Modul. Beim Vorgänger war er seitlich daneben platziert, was dafür sorgte, dass man die Linse ständig verschmutzte. Nun ist das nicht mehr der Fall. Beim... © oe24.at/digital ...Plus-Modell ist im Gegensatz zum normalen S9 eine Dual-Kamera (2 x 12 MP) mit an Bord. Dabei handelt es sich wohl um die derzeit beste Kamera aller Android-Smartphones. Apples iPhone X spielt in einer ähnlichen Liga. Highlight ist die... © oe24.at/digital ... variable Blende - die Blendenöffnung lässt sich von F/1.5 auf F/2.4 umschalten. Das bringt vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen einen enormen Vorteil. Ähnlich wie die Pupille eines menschlichen Auges sich ausdehnt und zusammenzieht, lässt.. © oe24.at/digital ....Samsungs „Dual Aperture“-Technik automatisch mehr Licht bei Dunkelheit und weniger Licht, wenn es zu hell ist, durch. Bei den Video-Funktionen ist die neue Slow-Motion-Funktion mit 960 Bildern pro Sekunde hervorzuheben. Vorne... © oe24.at/digital ...ist eine 8 MP Kamera mit F/1.7 Blende und eigenem Autofokus mit an Bord. Sie ermöglicht auch das erstellen von sogenannten AR-Emojis. Im Test funktionierte das ziemlich gut und sorgte auch für Erheiterung. Bei dem animierten 3D-Avatar... © oe24.at/digital ...werden die individuellen Gesichtszüge in ein 3D-Modell umgewandelt, das verschiedene Stimmungsausdrücke widerspiegelt. Der persönliche Avatar ahmt den Besitzer, dessen Kopfbewegungen und Mimik nicht nur nach, man... © oe24.at/digital ...kann ihn auch noch weiter anpassen. Das persönliche 3D-Emoji lässt sich mit zahlreichen Accessoires wie Brillen... © oe24.at/digital ...und jeder erdenklichen Kleidung... © oe24.at/digital ...konfigurieren. Auch die Haarfarbe kann man wechseln. Die... © oe24.at/digital ... AR Emojis werden im Foto-Ordner gespeichert und... © oe24.at/digital ...lassen sich im gängigen GIF-Format auf allen bekannten.... © oe24.at/digital ....Plattformen (Facebook, WhatsApp, etc.) teilen. © oe24.at/digital Das Samsung-eigene Display mit 6,2 Zoll großem Super AMOLED-Panel mit QHD+ Auflösung (2960 x 1440 Pixel) überzeugt auf ganzer Linie. Darstellungsqualität, Sättigung, Kontrast, Helligkeit und Farbtreue sind über jeden Zweifel erhaben. © oe24.at/digital Wie bisher lassen sich über eine aufschiebbare Seitenleiste am abgerundeten Display-Rand praktische Schnellzugriffe einrichten. Neben den meistgenutzten Apps... © oe24.at/digital ...kann man sich hier beispielsweise auch seine wichtigsten Kontakte ablegen. © oe24.at/digital Ebenfalls praktisch: Wenn man eine App am Startbildschirm länger antippt, öffnet sich ein Menü, das mehrere Optionen bereitstellt. Das kennt man aber auch von anderen Android-Smartphones. 1 / 21

Diashow Samsung Galaxy S8 und S8+ im Test © oe24.at/digital Das Galaxy S8+ (links) setzt auf ein 6,2 Zoll großes Display, das normale S8 auf einen 5,8 Zoll Bildschirm. Größter Unterschied zum Vorgänger: Es gibt keinen Home-Button mehr. © oe24.at/digital Bis auf die Größe unerscheiden sich die beiden Smartphones optisch und technisch nicht. Selbst das... © oe24.at/digital ...Plus-Modell liegt noch halbwegs angenehm in der Hand. Uns hat die... © oe24.at/digital ...kleinere Variante in Sachen Bedienungsfreundlichkeit aber mehr zugesagt. © oe24.at/digital Die Super AMOLED Displays bieten eine QHD+-Auflösung (1.440 x 2.960 Pixel) und bieten eine gestochen scharfe Darstellungsqualität. © oe24.at/digital Das S8+ (unten) bringt es auf 173 Gramm, das S8 wiegt 152 Gramm. © oe24.at/digital Die Smartphones werden von einem superschnellen 64-bit Octa Core Prozessor angetrieben, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. © oe24.at/digital Da der Home-Button fehlt, wanderte der Fingerabdrucksensor auf die Rückseite. Dort ist er neben der verbesserten 12 MP Kamera integriert. © oe24.at/digital Das Display nimmt fast die komplette Front ein. Beim S8+ macht die Betrachtung von Videos noch mehr Spaß. © oe24.at/digital Auf Wunsch kann man das Allways-On-Display aktivieren, dann ist man stets am neuesten Stand. Es verbraucht aber auch Energie. © oe24.at/digital Die Verarbeitung und Materialien sind über jeden Zweifel erhaben. Samsung macht das Galalxy S8 auch wieder.... © oe24.at/digital ...wasserfest und schützt es gegen Staub (IP68 Zertifikat ). © oe24.at/digital Die Version in Hochglanzschwarz sieht ziemlich spacig aus, ist aber auch etwas anfällig für Fingertapser. © oe24.at/digital Über dem Google-Betriebssystem Android 7.0 „Nougat“ liegt die hauseigene Benutzeroberfläche. Zunächst ist die Bedienung - für Samsung-Kenner - aufgrund des fehlenden Home-Buttons... © oe24.at/digital ...etwas gewöhnungsbedürftig. Doch dank der gut funktionierenden Onscreen-Tasten ist das nur von kurzer Dauer. Danach klappt alles reibungslos. © oe24.at/digital Wenn man eine App verschieben, löschen, deinstallieren, etc. will, poppt ein praktisches Vorschaufenster auf. Das Menü mit den installierten Anwendungen.... © oe24.at/digital ...öffnet man einfach in dem man am Homescreen kurz von oben nach unten wischt. Das abgerundete Display verfügt auch wieder über eine praktische Sidebar. Auf dieser... © oe24.at/digital ...kann man zahlreiche Schnellzugriffe hinterlegen. Auch die Favoriten aus der Kontaktliste werden hier angezeigt. © oe24.at/digital Wenn man viele Apps oder Dienste gleichzeitig verwendet, kann man dank der gelungen Übersicht schnell zwischen ihnen hin un her wechseln. Auf Wunsch kann man auch alle auf einmal schließen. © oe24.at/digital Die Hauptkamera mit 12 MP , Echtzeit HDR und 4K-Videos (3.840 x 2.160 @30fps) zählt auch ohne Dual-Linse zum Besten, was die Smartphone-Welt derzeit zu bieten hat. 1 / 20

