Am 14. Juni 2018 erfolgt der Anpfiff zur Fußball WM in Russland. Von dieser wird auch oe24.tv acht Live-Spiele übertragen. Und wie berichtet, wirft das sportliche Großereignis auch im Technik-Bereich bereits seinen Schatten voraus. Die besten Highend-TV-Geräte und Top-Aktionen von den heimischen Fachhändlern haben wir bereits ausführlich vorgestellt. Und nun startet Saturn eine Aktion, die es in sich hat.

WM-Paket im Wert von 12.000 Euro

Konkret verlost der Elektronikfachhändler ein Technik-Paket für das Fußball-Großereignis. Dieses besteht aus 11 Produkten inklusive Lieferung im Gesamtwert von über 12.000 Euro. Darüber hinaus gibt es auch die Chance 1 von 11 Technik-Preisen zu gewinnen. Vom riesigen UHD-TV über ein Smartphone-Flaggschiff, eine Spielekonsole, einen Dyson-Akkusauger oder einen Laptop bis hin zum Getränkekühlschrank ist hier alles mit dabei, was das Herz des Fußball-Fans begehrt.

© Saturn

So funktioniert's

Die Teilnahme ist denkbar einfach. Wer bis 12. Juni bei einem der 15 heimischen Saturn-Häusern oder auf saturn.at einkauft, sichert sich die Chance auf das spektakuläre WM-Paket. Dazu muss man den Einkauf unter saturn.at/heim11-gewinnspiel registrieren. Mit etwas Glück bekommt man den Gewinn dann frei Haus geliefert.

Diashow Top-OLED & QLED-TVs Jahrgang 2018 © Hersteller Bei Sony markiert die AF8 Serie aktuell das Maß der Dinge. Das 65 Zoll Modell kostet 3.800 Euro, die 55 Zoll Version bieten die Japaner um 2.800 Euro an. © Hersteller LG ist bei OLED-TVs der Weltmarktführer. Die aktuellsten Geräte-Serien hören auf die Bezeichnungen W8, G8, E8 sowie C8 und bieten Bildschirmdiagonalen von 55 bis 77 Zoll (195 cm). Das absolute Top-Modell OLED 77W8 schlägt mit satten 15.000 Euro zu Buche. Der 55 Zoll große 55B8 ist um 2.500 Euro zu haben. Der OLED 65W8 (65 Zoll) kostet 6.000 Euro. © Hersteller Philips bietet mit dem 65OLED973 (5.000 Euro) und dem 65OLED873 (3.500 Euro) gleich zwei ganz neue OLED-Fernseher mit 65 Zoll Diagonale an. © Hersteller Samsungs aktuelles QLED-Flaggschiff heißt Q9FN und ist mit 75 Zoll (6.000 Euro), 65 Zoll (4.300 Euro) oder 55 Zoll (3.200 Euro) erhältlich. © Hersteller Bei Panasonic reichen die Diagonalen der aktuellen OLED-TVs von 55 bis 77 Zoll. Günstigstes Modell ist der TX-55FZW804 um 2.300 Euro. Für das 195 cm Flaggschiff TX-77EZW1004 werden hingegen 15.000 Euro fällig. 1 / 5