Die MediaMarktSaturn-Gruppe ist Österreichs führender Elektronikhändler. Neben dem großen Sortiment an Elektronik- und Haushaltsgeräten bieten die Unternehmen auch zahlreiche Dienstleistungen an. Nun kommen neue Reparaturservices für Smartphones hinzu.

Blitzreparatur binnen 3 Stunden

In allen 37 Media Märkten und 15 Saturn Häusern werden an eigens geschaffenen Smart- bzw. Servicebars bereits seit einiger Zeit etwaige Smartphone-Schäden behoben. 14 Standorte bieten die Reparaturservices innerhalb von drei Stunden an, alle weiteren können sie innerhalb von längstens 48 Stunden umsetzen. Eigene Ansprechpartner sorgen in den Filialen für die schnellstmögliche Erledigung von Reparaturen.

© MediaMarkt

Herstellergarantie bleibt erhalten

Leider passiert es immer wieder, dass ein Smartphone beschädigt wird. Ein absoluter Klassiker ist dabei ein zersprungenes Display. MediaMarktSaturn setzt nun einen noch stärkeren Fokus auf Service- und Reparaturleistungen. Sicherheit und Zuverlässigkeit – insbesondere auch bei der Smartphone-Reparatur – spielen dabei eine wichtige Rolle, denn es geht darum, allfällige Hersteller-Garantieansprüche zu wahren.

Apple, Huawei und Samsung

Ab sofort können deshalb österreichweit in allen MediaMarkt- und in allen Saturn-Filialen häufig auftretende Schäden an Smartphones von Apple, Huawei und Samsung in binnen maximal 48 Stunden behoben werden. Dieses Service gibt es ab 59,99 Euro inklusive Material und es betrifft Display- und Akkutausch sowie weitere kleine Reparaturen wie etwa den Tausch der Ladebuchse. Für alle, die es wirklich eilig haben, gibt es gegen einen Aufpreis von 35 Euro an ausgewählten Standorten die drei Stunden Sofort-Reparatur.