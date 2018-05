Snapchat-Neuerung für User unter 16

Im Gegensatz zu WhatsApp soll Snapchat auch nach dem Greifen der neuen EU-Datenschutzregeln für Jugendliche im Alter unter 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern nutzbar bleiben. Dafür wolle Snapchat in dieser Altersgruppe jedoch auf die Erhebung personenbezogener Daten wie Ortungsinformationen verzichten, erklärte die Betreiberfirma Snap Inc. gegenüber der "Financial Times". Die geplante Beibehaltung des aktuellen Mindestalters ist nicht verwunderlich, schließlich gehören (junge) Teenager zu den aktivsten Nutzern der Foto-App.

DSGVO