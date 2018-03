So geht Ihr Ladekabel nie mehr kaputt

Smartphone-Nutzer können davon ein Lied singen: Nach einigen Monaten kann man wieder in den nächsten Elektrohandel laufen, weil das Ladekabel wieder einmal beim Stecker gebrochen und abgenutzt ist. Ärgerlich. Vor allem, da die Kabel nicht gerade ein Schnäppchen sind.

Aber das kann sich ab jetzt ändern. Um die nächsten 30 Euro besser investieren zu können, gibt es einen einfachen Trick, wie das Video von "So Geht Das" auf Youtube zeigt. Man nehme einen ganz normalen Kugelschreiber. Baut diesen auseinander und entnimmt die Feder. Diese wickelt man schließlich um das Ladekabel und beginnt am besten am dicken Ende am Stecker – eben jener Teil, der nicht wieder abbrechen soll.

Ab jetzt sollte es sich nicht mehr knicken lassen, wodurch es auch nicht so einfach zu Bruch gehen kann. "So Geht Das" ist ein Kanal auf Youtube, der sich auf "Life Hacks" spezialisiert hat und dreimal in der Woche praktische Tipps für den Alltag gibt.