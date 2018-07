So lange müssen Österreicher für ein iPhone X arbeiten

Der „Big-Mac-Index“ ist mittlerweile eine fixe Größe bei der Einkommensanalyse unterschiedlicher Länder. Konkret wird der Preis des bekannten McDonald´s Burgers als Indikator verwendet, um die Kaufkraft verschiedener Währungen zu vergleichen. Nun hat die Investmentbank UBS eine Art „iPhone-Index“ kreiert. Sie hat sich angesehen, wie lange Menschen in unterschiedlichen Ländern bzw. Großstädten arbeiten müssen, um sich ein iPhone X (bei uns laut UVP ab 1.149 Euro) kaufen zu können.

In Kairo quasi unleistbar

Dabei zeigt sich, dass Apples Jubiläums-Smartphone für viele schlichtweg unleistbar ist. So müssen etwa die Einwohner von Kairo über 1.066 Stunden bzw. 133,3 Werktage arbeiten, damit sie so viel verdienen. Zum Vergleich: Wer in Wien wohnt, muss laut dem iPhone-Index von UBS durchschnittlich nur 83,8 Stunden arbeiten, um sich ein iPhone X kaufen zu können. Das ist aber noch immer deutlich länger als bei den Zürichern. Sie haben die Kosten für das teure Smartphone bereits nach einer Arbeitszeit von 38,2 Stunden (4,7 Werktage) verdient und liegen damit weltweit auf Platz 1.

Die Internet-Plattform howmuch.net hat den iPhone-Index von UBS in einer Grafik aufgearbeitet, die in die fünf Kontinente und deren Hauptstädte unterteilt ist.

© howmuch.net Grafik öffnet sich per Mausklick.

Komplexe Berechnung

UBS hat sich für die Analyse ordentlich ins Zeug gelegt. Denn da das iPhone X nicht überall auf der Welt gleich viel kostet, musste zunächst der Durchschnittspreis errechnet werden. Darüber hinaus hat die Investmentbank die durchschnittlichen Löhne der jeweiligen Städte errechnet. Um das Ganze dann vergleichen zu können, ist von einem Werktag mit acht Arbeitsstunden ausgegangen worden.

Jeweilige Top 10 zeigen soziale Ungleichheit auf

Wie die beiden Top-10-Listen anschaulich vor Augen führen, gibt es weltweit eine soziale Ungleichheit, die weiter zuzunehmen scheint.

Top 10 (längste Arbeitszeit)

1. Kairo: 1066.2 Stunden

2. Mumbai: 917.8 Stunden

3. Neu-Delhi: 804.2 Stunden

4. Kiew: 708.6 Stunden

5. Jakarta: 651.6 Stunden

6. Mexiko-Stadt: 637.5 Stunden

7. Nairobi: 577.7 Stunden

8. Istanbul: 567.7 Stunden

9. Lagos: 508 Stunden

10. Buenos Aires: 470.1 Stunden

Top 10 (kürzeste Arbeitszeit)

1. Zürich: 38.2 Stunden

2. Genf: 47.5 Stunden

3. Los Angeles: 50.6 Stunden

4. Miami: 52.3 Stunden

5. Nicosia: 54 Stunden

6. New York: 54.1 Stunden

7. Chicago: 55 Stunden

8. Toronto: 63.5 Stunden

9. Montreal: 63.7 Stunden

10. Luxemburg: 64.5 Stunden

