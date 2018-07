So leiten Sie die Türklingel aufs Handy um

Wer kennt das nicht: Gerade hat man es sich in der Badewanne oder im Gartenstuhl gemütlich gemacht, klingelt es an der Haustür. Hat man es endlich zur Tür oder Gegensprechanlage geschafft, ist der Paketbote oder unangekündigte Besucher schon wieder weg. Die Lösung für das Problem ist ebenso simpel wie bewährt: Mit DoorLine-Türsprechstellen, die es – wie berichtet - in verschiedenen Ausführungen schon länger gibt, wird das normale Telefon oder auch Handy zur (mobilen) Gegensprechanlage. Neu ist jedoch, dass mit der DoorLine Slim DECT von Telegärtner Elektronik nun auch die Erstinstallation so einfach ist, dass man selbst als Laie keine Schwierigkeiten haben sollte. Dadurch wird die Neuheit zum wahren Alltagsheld.

© Telegärtner Elektronik Die Anzeige am Display ist individuell anpassbar.

Im Idealfall ist die Zusatz-Hardware bereits vorhanden

Das neue DoorLine-Modell nutzt DECT-Funk, der als besonders sicher und stabil gilt. Nicht zuletzt deshalb wird der Funkstandard weltweit für Schnurlostelefone genutzt – und dementsprechend von vielen Telefonanlagen unterstützt. Konkret bedeutet das: Wer bereits eine DECT-GAP-fähige Telefonanlage wie etwa eine FritzBox von AVM im Einsatz hat, benötigt keine zusätzliche Hardware. Die bei herkömmlichen Türsprechanlagen erforderliche Gegensprechanlage ist mit dem Festnetztelefon oder Handys schließlich bereits vorhanden.

Hohe Zuverlässigkeit dank eigenem Frequenzband

Im Vergleich zu WLAN-Türsprechstellen dürfte das neue DECT-Modell zuverlässiger sein, da DECT auf einem eigenen Frequenzband funkt (1.9 GHz) und sich nicht mit anderen Geräten in der Umgebung wie WiFi-Produkten, Mikrowellen oder auch Garagentoröffnern die Frequenzen teilen muss. Interferenzen sind somit ausgeschlossen und damit auch das Verpassen eines Besuchs. Da die DoorLine ans Stromnetz angeschlossen wird, ist man zudem nicht auf Batterien angewiesen.

© Telegärtner Elektronik Wenn die eigene Türklingel am Smartphone anruft.

Viele praktische Funktionen

Rufweiterleitungen auf alternative Rufnummern per sogenannter Apothekerschaltung stellen sicher, dass man selbst dann keinen Besucher verpasst, wenn unter der Hauptrufnummer niemand zu erreichen ist. Die Kombination mit Kameras ist bei Bedarf ebenfalls leicht möglich. Dadurch hat man die eigene Haustür beispielsweise selbst vom Hotelpool im Blick. Eine Türöffner-Funktion gibt es natürlich ebenfalls. Diese funktioniert selbstverständlich nur dann, wenn die Tür nicht verriegelt ist.

Individuell anpassbar

Jeder Klingeltaste können zwei beliebige Rufnummern zugeordnet werden. Die Hintergrundbeleuchtung für Klingeltasten und Beschriftungsfeld wird über einen integrierten Helligkeitssensor gesteuert.

© Telegärtner Elektronik Das neue DoorLine-Modell ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Verfügbarkeit und Preis

Erhältlich ist das Modell, das wie die DoorLine Slim über eine robuste aber dennoch elegante Glasoberfläche verfügt, in Schwarz oder Weiß. Der Preis liegt bei 349 Euro (UVP) - eine überschaubare Investition, die sich schnell bezahlt machen kann.

