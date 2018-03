Spotify bekommt Apple Music zu spüren

Spotify rechnet im Jahr seines Börsengangs mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Es werde ein Plus zwischen 20 und 30 Prozent auf maximal 5,3 Mrd. Euro erwartet, teilte der weltgrößte Musik-Streamingdienst am Montag mit. Hier macht sich offenbar die Konkurrenz durch Apple Music bemerkbar. Wie berichtet, peilt Spotify für 3. April 2018 den Gang aufs New Yorker Parkett an. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse noch um 39 Prozent geklettert.

Ende des Monats will der schwedische Konzern zwischen 73 und 76 Millionen zahlende Abonnenten zählen und damit etwa doppelt so viele wie der schärfste Wettbewerber Apple. Zum Jahresende sollen es dann 92 bis 96 Millionen sein.

In 12 Jahren noch nie Gewinne erzielt

Bisher hat das vor zwölf Jahren gegründete Unternehmen noch nie schwarze Zahlen geschrieben. Im laufenden Jahr soll sich Spotify zufolge der Betriebsverlust auf 230 bis 330 Mio. Euro reduzieren. Kosten im Zusammenhang mit dem Finanzmarktdebüt verhinderten einen stärkeren Rückgang. Im vergangenen Jahr lag der operative Fehlbetrag bei 378 Mio. Euro.

Spotify hat für seinen Börsengang den ungewöhnlichen Weg der Direktplatzierung gewählt. Dabei werden Anteile in Aktien umgewandelt, ohne frisches Kapital einzusammeln. Basierend auf der jüngsten Finanzierungsrunde wird Spotify mit rund 19 Mrd. Dollar (15,39 Mrd. Euro) bewertet.

