Spotify feiert sein Börsendebüt

Spotify geht am Dienstag, wie berichtet , in den USA über den ungewöhnlichen Weg einer Direktplatzierung an die Börse. Dabei fällt der übliche von Banken organisierte Preisbildungsprozess im Vorfeld weg. Die New York Stock Exchange (NYSE) legte als Orientierung einen Referenzpreis von 132 Dollar (107 Euro) je Aktie fest, womit Spotify mit mehr als 23 Mrd. Dollar (rund 19 Mrd. Euro) bewertet wird. Der vor zehn Jahren gegründete Musik-Streamingdienst, der noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat, konkurriert unter anderem mit Konzernen wie Apple, Google und Amazon.