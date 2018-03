T-Mobile startet neue HomeNet-Aktion

Ende letzten Jahres hat T-Mobile eine große Breitband-Offensive angekündigt. Beim schnellen Internet-Zugang für Zuhause setzt der Anbieter auf sein unlimitiertes WLAN-Internet „HomeNet“. Hier gibt es für jeden Kunden mit „FamilyBytes“ 20 GB an Datenvolumen geschenkt, die für Geräte wie Tablets oder Smartwatches, weitere Smartphones oder CarConnect (Vernetzung des PKWs) eingesetzt werden können. So kann beispielsweise ein iPad oder Android-Tablet mit einer zusätzlichen SIM-Karte (um 1,99 Euro) auf diese 20 GB zugreifen, ohne einen separaten Mobilfunkvertrag für das Gerät abzuschließen.

Hybrid-Lösung

Laut T-Mobile stieg die Datennutzung im eigenen Netz im Vorjahr um 86 Prozent auf 313.503 Terabyte (!), wesentlicher Treiber des Datenwachstums sind Streaming-Angebote für Video wie Youtube und Netflix. Um dieser Nachfrage auch in dicht besiedelten Regionen besser zu entsprechen bietet T-Mobile seit dem 22. Februar 2018 in ganz Österreich sein HomeNet auch als Hybrid mit gleichzeitiger, gebündelter LTE- und Leitungsanbindung an.

Vier Tarife

Die neuen My HomeNet Tarife gibt es ab sofort in vier Varianten. Bis 20. Mai 2018 läuft eine spezielle Aktion bei der jeder der Tarife 9,99 Euro monatlich für die ersten sechs Monate kostet, danach werden Preise von 25 bis 55 Euro pro Monat verrechnet:

My HomeNet Ultramit bis zu 300 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload um monatliche 54,99 Euro.

My HomeNet Extrememit bis zu 150 Mbit/s im Download und bis zu 30 Mbit/s im Upload um monatliche 44,99 Euro.

My HomeNet Turbomit bis zu 70 Mbit/s im Download und bis zu 14 Mbit/s im Upload um monatliche 34,99 Euro.

My HomeNet Lightmit bis zu 30 Mbit/s im Download und bis zu 6 Mbit/s im Upload um monatliche 24,99 Euro.

Kostenlose Testphase

Das eingangs erwähnte zusätzliche FamilyBytes-Datenvolumen kann von allen Mitgliedern eines HomeNet-Haushalts geteilt und bei Bedarf auch aufgestockt werden. Ebenfalls positiv: Interessenten können HomeNet zwei Wochen testen, ehe sie sich entscheiden, das Produkt zu behalten oder zurückzugeben. Im Falle einer Rückgabe werden alle Kosten erstattet. Die jährliche Servicepauschale beträgt 22 Euro, die einmalige Aktivierungsgebühr 19,99 Euro.

>>>Nachlesen: T-Mobile beeindruckt mit 5G-Demos

>>>Nachlesen: T-Mobile Austria mit solidem Wachstum

>>>Nachlesen: T-Mobile hilft bei Problemen vor Ort

>>>Nachlesen: T-Mobile schluckt UPC Austria

>>>Nachlesen: T-Mobile startet den Breitband-Turbo

>>>Nachlesen: T-Mobile bringt Internet in ältere Auto