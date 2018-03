Wie berichtet, haben wir bereits mehrere Smart Home Produkte von Devolo getestet. Der deutsche IT-Spezialist bietet seine Geräte für das vernetzte Zuhause unter dem Label "Home Control" an. Den Kunden steht dabei eine große Auswahl in den Bereichen Sicherheit, Energiesparen und Komfort zur Verfügung. Es handelt sich also um eine ganzheitliche Smart Home-Lösung. Nun gibt es für Devolo-Nutzer, die ein Android-Gerät haben, eine gute Nachricht. Für sie soll die Steuerung des intelligenten Zuhauses nämlich ab sofort komfortabler werden. Devolo hat am Donnerstag nämlich ein neues Update für seine Android-App veröffentlicht. Dieses haben wir uns gleich einmal angesehen.

Praktisches Widget

Highlight des Updates ist das neue Android Widget, das die Bedienung von Home Control nicht nur komfortabler sondern auch schneller macht. Ab sofort muss nicht einmal mehr die App gestartet werden, um beispielsweise das zu Hause im Blick zu haben oder eine Szene abzuspielen. Im Home Control-Widget, das permanent auf der Menü-Oberfläche des Tablet- oder Smartphone-Homescreens platziert ist, können Android-Nutzer nun einfach auf das jeweilige Symbol der smarten Geräte oder der Funktion (Szene, Regel, Zeitsteuerung) tippen, um diese ein- oder auszuschalten oder um beispielsweise schnell die Heizkörper auf die gewünschte Temperatur einzustellen. In unserem Test funktionierte das einwandfrei.

Frei konfigurierbar

Besonders positiv: Welche Geräte, Szenen, Regeln, Gruppen oder Zeitsteuerungen im Widget angezeigt werden, kann der Nutzer selbst festlegen: Der direkte Zugriff auf das Thermostat im Badezimmer ist hier genauso möglich, wie die Aktivierung einer Regel „Alarm“, um das vernetzte Eigenheim vor ungebetenen Gästen zu schützen.

Tablet als fixe Steuerzentrale einsetzbar

Da ein Widget auf dem Bildschirm dauerhaft angezeigt werden kann, können sich die Nutzer ein Android-Tablet auch als zentrale Steuereinheit für Home Control einrichten. Viele Android-Tablets sind sehr günstig (deutlich unter 100 Euro) zu haben. Wird ein solches Tablet an einer zentralen Position in der Wohnung oder im Haus montiert, können alle Nutzer schnell und einfach auf alle Home Control Funktionen zugreifen.

Verbessertes Feedback

Neben dem Widget bringt das Update auch in der Android-App selbst eine Neuerung: Nutzer der Home Control-App können ein gewünschtes Element (Gerät, Szene, Regel, Gruppe, Zeitsteuerung) nun einfach durch „antippen“ des Symbols ein- beziehungsweise ausschalten. Auch beim Abspielen von Szenen gibt die Android-App jetzt ein besseres Feedback, während eine Szene abgespielt.

Alles in allem kann man also festhalten, dass das Update der Android App eine deutliche Verbesserung darstellt. Hier kann vor allem das neue Widget auf ganze Linie punkten, da es die Bedienung erleichtert und schneller macht.

Praktisches Starter-Paket für Einsteiger

Hier noch eine Info für Smart-Home- bzw. Devolo-Neueinsteiger. Das deutsche Unternehmen hat ein Starter Paket mit Home Control-Zentrale, Tür-/Fensterkontakt sowie Schalt- und Messsteckdose für 219,90 Euro (UVP) im Angebot. Neben weiteren Geräten des Herstellers lassen sich auch kompatible Produkte von Drittherstellern in das System einbinden. Dazu zählen prinzipiell alle Z-Wave-zertifizierten Geräte sowie die smarte Lichtsteuerung Philips Hue. Viele der Geräte bzw. Szenen sind auch über Amazons digitale Assistentin Alexa per Sprache steuerbar.

