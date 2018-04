"Don't spy on me" und ähnliches liest man auf Schildern von Demonstranten im Sitzungssaal. Sie tragen große Sonnenbrillen und fordern mehr Privatsphäre.

Just minutes before Zuckerberg enters the room to testify before Senate. Three people in the audience carrying signs were asked to sit down or be arrested. #Zuckerberg #Senate @medillonthehill pic.twitter.com/m1qqz2Sgrv